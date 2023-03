Suured küttekulud sunnivad inimesi kolimisele mõtlema

„Peale nende, kes on kaalunud küttehindade tõttu mujale kolimist, on veel lisaks veerand Eesti inimesi ehk 25% selliseid, kes mainisid, et uut elupinda nad otsida ei plaani, kuid neil on siiski kulude katmisega raskusi,“ lausus Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „Ehk siis kokku ligi 41% vastanutest tunnetab raskusi küttekulude maksmisel.“

Tasub valmistuda järgmiseks talveks

„Möödunud sügisel uurisime inimeste käest, et kas ja kui paljud on pidanud mingeid enda kulutusi piirama ja siis selgus, et üksnes 19% ei ole pidanud piirama ühtegi kulutust. Tundub aga, et ka kulutuste piiramisest ei ole paljude jaoks siiski piisanud ja neil on ikka raskuseid,“ lausus Hakiainen. „Nüüd, kus ilmad hakkavad vaikselt soojemaks minema ja isegi elektri ning gaasi hind on veidi alla tulnud, on tegelikult juba õige aeg uueks küttehooajaks valmistuma hakata. Ja eriti just neil inimestel, kes arvete tasumisega vaeva nägid.“