Esimene sõja-aasta. Postimees lõpetas Vene telekanalitele reklaami müümise Ukraina sõja puhkedes

AS Postimees Grupp otsustas Vene telekanalitele reklaami müüma hakata 2019. aasta suvel, võttes üle BMA Estonia OÜ telekanalite reklaamimüügi Eestis. Seeläbi lisandus Postimees Grupi telekanalite portfelli neli uut venekeelset kanalit: PBK, NTV Estonia, REN-TV Estonia ja DOM Kino. PBK-d on aastaid peetud Moskva käepikenduseks ja propagandakanaliks.

Otsus tekitas tugevat vastuseisu nii Postimehe toimetuses kui ka avalikkuses. Toona Postimehe uuriva ajakirjanduse osakonda juhtinud Holger Roonemaa ütles ERR-ile, et ei mõista seda otsust. „Olgugi et tegemist on ärilise otsusega, mis toimetust sisuliselt ei puuduta, muudaks see edaspidi meie vastava teemakajastuse rünnatavaks. Venemaa mõjutustegevus, sealhulgas vaenuliku propaganda levitamine telekanalites, on Eesti jaoks äärmiselt tõsine oht ja Postimees Grupp ei tohiks seda omalt poolt soodustada,“ ütles Roonemaa.

Ka meediaekspert ja õppejõud Andres Jõesaar soovitas Postimehel see tehing katki jätta, sest see mõjub halvasti kontserni mainele ja usaldusväärsusele.

Majanduslik otsus

Kui suvel jättiski Postimees lepingu sõlmimise pooleli, siis sügisel see siiski ära sõlmiti. Postimehe juhatuse esimehe kohusetäitja Andrus Raudsalu sõnas tollal, et see oli puhas majanduslik otsus. „Me võitleme selle nimel, et saada oma telekanalid kuidagi nulli ja see telekanalite paketi laiendamine müügi mõttes on üks võimalus,“ selgitas Raudsalu. Postimees Grupp oli aasta varem teeninud 53 miljoni eurose käibe juures 8,9 miljonit eurot kahjumit.

Raudsalu kinnitas, et Postimehe toimetuse tööd see otsus ei mõjuta ja ajakirjanikel on endiselt vaba voli telekanalite sisu kritiseerida. Ta lisas, et samuti on meelevaldne tõmmata seost Postimehe kui väljaande ja Vene telekanalite vahel. „Sisuliselt me tegeleme reklaamimüügiga. See ei ole meie ettevõte, me ei tooda sinna sisu ja me ei vastuta selle sisu eest. See on puhas müügitegevus,“ selgitas Raudsalu.

Postimehe töötajad, sh Holger Roonemaa, jäid siiski kahtlevale seisukohale.