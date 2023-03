Taheti parimat, kuid läks nagu alati. Universaalteenus on juba pikka aega olnud elektri börsihinnast kallim

Universaalteenuse väljatöötamise taga olnud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan on tõdenud, et universaalteenus vajab muutmist, ja on välja pakkunud nn hübriidpaketi – kui elektri börsihind on alla universaalteenuse hinna, siis müüakse elektrit börsihinnaga, ning kui kõrgem, siis konkurentsiameti kehtestatud universaalteenuse hinnaga. Eelnõuga pole praegu siiski edasi liigutud.