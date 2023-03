Läti börsifirma aktsiaid ostetakse turuhinnast kallimalt tagasi

Pakkumise vastuvõtmiseks peavad HansaMatrixi aktsionärid võtma ühendust oma väärtpaberikontot haldava panga või investeerimismaaklerfirmaga. Pakkumine kehtib 30 päeva alates prospekti avaldamisest Nasdaq Balticu veebilehel - alates 2. märts kuni 31. märts kell 16.00. Oluline on tähele panna, et pakkumisel on kindel tähtaeg, nii et aktsionärid, kes soovivad osaleda, peavad kinni pidama pakkumise kehtivuse tähtaegadest.