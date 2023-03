Pikalt tegutsenud moodulmajade tootja on likvideerimisel

Ettevõttele said saatuslikuks koroonapandeemia ning Ukraina sõda. Pandeemia lõppedes hakkas ettevõte küll kasvama, vormistati pikad lepingud, kuid need said tehtud liialt soodsad ning kasvavad ehitusmaterjalide hinnad viisid firma kahjumini, ütles Silm Äripäevale.



Silma sõnul on firmal võlgu enam kui miljoni eest, samas varade hulk küündib 200 000 euroni. Suurimad võlausaldajad on tema sõnul ettevõtte omanikud, kes firma päästmiseks pumpasid Aksosse viimase aasta jooksul umbes miljon eurot. Loe pikemalt Äripäevast.