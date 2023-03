Vaheta välja auto minikustuti

Oletame, et saime splindi välja, oleme ka regulaarselt tulekustutit kontrollinud ja see lõpuks rakendubki. Elu näitab, et vooliku puudumise tõttu läheb esimene ports pulbrit hoopis kusagile mujale. Nüüd on selge, millise survega ja kuidas pulber tulekustutist väljub, ning oleme valmis järgmise päästikule vajutusega tulekollet tabama, aga teist võimalust minikustuti ei paku, sest „laskemoon“ on otsas! Vaid ühe suurema sortsu jagu seal pulbrit sees ongi. 2 kg pulberkustutiga on sul veel võimalusi ja TAMREXi 3 kg premium-pulberkustuti on võrdne mõne teise tootja 6 kg kustuti võimsusega.