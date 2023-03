Kohevaks harjatud pehme ja soe vooder on ihu vastas mõnus, mahutab palju kehasoojust ja juhib liigse soojuse välja. Laiad kummist varrukaotsad on venivad ja vastupidavad. Kahesuunaline tõmblukk on töökindel ja selle all on peidus nägus Snickers Workweari kirjaga kaitseliist nagu hästi hoitud saladus. Kaks lukuga küljetaskut on avarad, et vajalikud esemed mugavalt kaasa võtta.