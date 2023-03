sTARTUp Dayl esinev Jay Johnson: iduettevõtetel on organisatsioonikultuuri loomisel suurkorporatsioonide ees suur eelis

Nii et kuigi käitumise muutmine on väljakutse, on selleks tõhusaid ja lihtsasti rakendatavaid taktikaid. Võtame või visuaalsed stiimulid. Näiteks kui soovid veebikoosolekutel efektiivsemalt kuulata. Ülimalt lihtne võte, mis annab tähelepanuväärseid tulemusi, on see, kui kleebid lihtsalt sülearvutile märkmepaberi, mis ütleb: „Kuula tähelepanelikult.“

Käitumise muutmine on tõepoolest raske, kuid on strateegiaid ja taktikaid, mis aitavad muutust kiirendada. Kõik algab oma käitumismustrite teadvustamisest. Sageli toimime teatud viisil olemata isegi teadlikud, miks – teeme asju lihtsalt sellepärast, et oleme alati nii teinud.

Olen käitumisteaduse taustaga ettevõtja ja ainulaadse programmi kaasasutaja, mis aitab inimestel ja organisatsioonidel mõista oma käitumise ajendeid. Tihti ei adu me täielikult, kuidas me otsuseid langetama, motivatsiooni juhime, konflikte lahendame või meeskonnas töötame.

Kuidas luua töökeskkond, kus meeskonnaliikmed saavad avatult probleeme ja oma käitumist arutada? Kas see eeldab juhti, kes sellise struktuuri loob? Või on seda võimalik saavutada ka alt üles?

Juhendame idufirmasid ja nende asutajaid parimate käitumisviiside osas, millel on tohutu mõju järgmise kahe kuni viie aasta jooksul, mil ettevõte on kasvufaasis. Mõned minu suurimad edulood konsultandina pärinevad idufirmadest, kus mõisteti vajadust oma kultuur õigesti paika loksutada ja juurutati varakult eduks vajalikke käitumismustreid.

Kuigi töötame igas suuruses ettevõtetega, meeldib mulle töötada idufirmadega, kes alles kujundavad oma kultuuri. Õigeid käitumisviise on palju lihtsam juurutada, kui organisatsioonikultuur pole veel täielikult välja kujunenud. See võib olla iduettevõtete eelis 100-aastase ajalooga korporatsioonide ees.

Üritame klientidele pakkuda terviklikku lähenemist ja alustame sellest, et püüame üles leida nende kõige suuremat väljakutse. Näiteks kui ettevõtte klienditeeninduse hinnang on kehv, püüame välja selgitada, miks. Kas selle taga on ressurside või volituste puudumine või teadvustamata käitumisviisid? Põhjused ei ole alati ilmselged, nagu võib tunduda, mis ongi sageli ebaedu põhjus. Meie käitumusteadusel põhinev lähenemine aitab probleemi kiiresti diagnoosida ja toimivaid lahendusi pakkuda.

Konfliktid, motivatsioon, juhtimine, kaasamine ja kultuur on kõige levinumad küsimused. Olenemata sellest, kas tegemist on idufirma või Fortune 500 maailma suurema ettevõtte hulka kuuluva firmaga, soovivad meie kliendid ellu jääda ja edukad olla, ent neid hoiab tagasi kõige tavalisem väljakutse – isiklik ja organisatsiooniline käitumine. See mõjutab ettevõtte kõiki aspekte: müüki, klienditeenindust, töötajate kaasamist ja kasvu.

Meie lähenemine konsultantidena on suunav. Me ei tule teie meeskonda ega ütle: „Peaksite käituma niimoodi.“ Selle asemel küsime: „Milline käitumine on teil aidanud edu saavutada? Milline käitumine takistab organisatsiooni kasvu? Kuidas me saame kõik kokku leppida käitumises, millega edasi liikuda?“ Lihtne näide on vigadega seonduv käitumine. Kas soovite ettevõttese avatud kultuuri, kus vigasid nähakse osana arengust? Oluline on kasutada võtteid nagu probleemijärgsed raportid ja luua oma käitumisega psühholoogilist turvatunnet. Sellistes asjades eelnevalt kokku leppimine on väga oluline.

Väärtuste deklareerimisest üksi ei piisa – asutajad ja juhid peavad igapäevaselt ka oma käitumiskoodi praktiseerima. Üldiselt tahame kõik samu asju: toimivad meeskonnad, kasv, kasum, müük jne. Ent iga organisatsioon vajab just talle kohandatud lähenemist. Universaalsed lahendused lihtsalt ei tööta, ehkki kahjuks valivad ettevõtjad tihti just need, sest nad ei tea teisi lähenemisi.

On väga oluline, et need vestlused toimuksid avalikult. See ei ole midagi, mida häbeneda, me kõik oleme olnud olukordades, kus meie käitumine või kultuur mõjutas meie edu positiivselt ja negatiivselt. Juhtidel võib olla oluline roll arutelude algatamisel, kuid selleks, et need oleksid efektiivseid, peab terve meeskond pardal olema.

Milliseid muid tüüpolukordi peale vigade tegemise tuleks eelnevalt läbi arutada?

Üks oluline teema on suhtlus meeskondade sees või oma klientidega. Kui saadad mulle sõnumi, kas sa ootad vastust viie minuti, ühe tunni või 24 tunni jooksul? See tuleks läbi arutada ja kehtestada käitumiskoodeksina. Kommunikatsiooniootustes kokkuleppimine aitab vähendada konflikte, suurendada turvatunnet ja võimestada inimesi tegutsema.