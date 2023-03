Pärast kuid arutelusid on Euroopa Komisjon avaldamas 14. märtsil oma ettepanekud. Eesmärk on muuta regiooni energiaturg vastupidavamaks kui hädaabi tööriistad otsa lõppevad.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson kinnitab Ärilehele, et reform on tõepoolest töös. „ELi elektriturg on meid juba üle 20 aasta hästi teeninud, kuid viimase aasta jooksul Euroopat ja maailma tabanud energiakriis näitab, et peame muutma elektrituru korraldust nii, et see oleks tulevikukindel ja võimaldaks pakkuda kõigile taskukohase puhta energia eeliseid,“ rääkis ta.