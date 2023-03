Rahandusministri ettevõtete aruanded on jätkuvalt esitamata. Minister andis esitamiseks uue tähtaja

Delfi kajastas oktoobris, et rahandusminister Annely Akkermannil on kaks põhilist ettevõtet Luited OÜ ning Eystra Yachts. Ministritooli vastu võttes aga olid firmadel esitamata viimase kahe aasta majandusaasta aruanded.

Põhjendus on sama

Akkermann põhjendas sügisel, et aruannete puudumise taga on aja vähesus riigikogulase töö kõrvalt. Luited OÜ ning Eystra Yachtsi tegevus olevat juba alates riigikogus töö alustamisest sisuliselt seisnud ja Kihnu Põllumajanduse kohta teatas Akkermann oktoobris, et firmal oli oluline ametikoht täitmata ning maadega seotud lepingud korrastamata. Minister kinnitas, et aruanded teeb korda poeg ja seda jõuludeks.

Tänaseks ei ole aga Akkermann antud lubadust jätkuvalt täitnud ning kuigi minister möönab, et olukord on vastuvõetamatu, tõdeb ta, et jätkuvalt on probleemiks ajapuudus, kirjutab Äripäev. Uue tähtajana teatas ta, et aruanded lähevad üles kuu jooksul ning tegemata on vaid Äriregistrisse ülespanek.