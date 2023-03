Algab aegade suurim riiklik taastuvelektri vähempakkumine

„Eesti eesmärk on toota 2030. aastaks 100 protsenti meie elektrienergia tarbimisest taastuvatest allikatest, mis tähendab, et vaatamata ka tänasele kõrgele taastuvenergia toodangu osakaalule tuleb meil kohaliku roheenergia tootmise osakaalu lähiaastatel veelgi tõsta. Seni suurima taastuvenergia vähempakkumise eesmärk ongi ergutada riigi toel uute tootjate ja võimsuste turule toomist,“ selgitas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut .

Viienda riikliku vähempakkumise tulemusena peaks turule lisanduma 650 gigavatt-tunni jagu taastuvelektrit. Vähempakkumise käigus pakuvad taastuvenergia tootjad summa, mille teenimine elektriturult on nende jaoks vajalik. Selle summa ülemmääraks on 45 eurot megavatt-tunnis, mis tähendab, et kõrgemat pakkumist ei ole võimalik esitada. Kuna tegemist on konkureeriva pakkumismenetlusega, siis võitjaks osutuvad soodsaimad pakkumised. Kui turuhind liigub võitjate poolt küsitud hinnagarantiist madalamale, katab riik vähempakkumise võitjatele küsitud hinnagarantii ja turuhinna vahe, kuid seda maksimaalselt summas 20 eurot megavatt-tunni kohta.

Tootmisseade peab olema uus

Sikkuti sõnul on see hädavajalik varustuskindluse suurendamiseks just talvisel perioodil, mil tarbimine on kõige suurem. Vähempakkumisel osalejatele kehtib tagatise hind 12 eurot megavatt-tunni kohta. Tagatise eesmärk on kindlustada, et tootmisseade alustab tootmist lubatud ajal.