Vaidlus riigi sideteenuse hanke üle on lõppenud

Vaidlus kohtus käis selle üle, kas Riigi IT Keskus (RIT) kui hankija tegi õiguspärased otsused, kui tunnistas mittevastavaks Tele2 pakkumuse ning hankele vastavaks ja edukaks Telia pakkumuse. Kõik kohtuastmed leidsid, et RIT hankeotsused on õiguspärased ning Tele2 avalikult kommunikeeritud süüdistused hankija suunal olid alusetud.

„Riigihangete vaidlustuskomisjon otsustas, et RIT on hankijana käitunud seaduspäraselt, lähtudes protsessi läbi viies riigihanke alusdokumentide tingimustest. Nii halduskohus kui ka ringkonnakohus nõustusid selle arvamusega,“ selgitas RITi õigus- ja hankeosakonna juhataja Mirjam Virosiim-Kuhi. „Kuna Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata, jõustusid esimese ja teise astme kohtute otsused. See tähendab, et üle 60 organisatsiooni saavad nüüd, pärast raamlepingu jõustumist, sõlmida viimaks uue sideteenuse hankelepingu,“ rääkis ta.