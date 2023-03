Eesti IT-ettevõte aitab võtta Leedu ühistranspordis kasutusele kontaktivaba makselahenduse

Klaipėda transpordiameti ja Ridango koostöö sai alguse 2017. aasta oktoobris, kui Ridango võitis riigihanke linnas uue piletisüsteemi juurutamiseks. Sellest ajast peale on mõlemad pooled töötanud käsikäes selle nimel, et parandada ühistranspordisüsteemi ning pakkuda Leedu suuruselt kolmandas linnas ühissõidukite kasutajatele kaasaegseid ja mugavaid teenuseid.

Sõlmitud lepingu tulemusena jõudis Ridango kontopõhine piletisüsteem Klaipėdas 231 bussi, kuhu paigaldati üle 400 tuvasti. Mõni aasta tagasi pikendati uue riigihanke tulemusena lepingut veel viieks aastaks.

Klaipėda transpordiamet on alati püüdnud muuta ühistranspordi kasutamist reisijate jaoks võimalikult lihtsaks. „2017. aastal üleminek kontopõhisele piletimüügisüsteemile tasus end ära, see aitas meid teenuspakkujana koroonapandeemia ajal palju,“ ütles Klaipėda transpordiameti juhataja kohusetäitja Andrius Samuilovas.

„Meie jaoks on oluline pakkuda teenust, millega meie kliendid on rahul. Kontaktivabade pangakaardimaksete kasutamise võimalus sõidukites muudab bussiga sõitmise lihtsaks, sõitja ei pea enam mõtlema sellele, kust ja millal pilet osta. Eriti tervitatav on teenus neile, kes kasutavad ühistransporti ainult aeg-ajalt ning loodame seeläbi rohkem inimesi autodest bussidesse tuua,“ lisas Samuilovas.

See on algus Klaipėda ühistranspordi uuendusele

„Klaipėda oli Ridango esimene klient Leedu Vabariigis,“ ütles ettevõtte äriarendusjuht Argo Verk. „Seega on igati loogiline, et pangakaardimaksete kasutuselevõtt Leedu ühistranspordis algab samuti Klaipedast. Kohalik Transpordiamet ja selle töötajad on erakordselt huvitatud uutest tehnoloogiatest ja otsivad koos meiega alati viise, kuidas veelgi enam inimesi meelitada ühistransporti kasutama. Olen veendunud, et see ei ole viimane kord, kui kuuleme innovatsioonist Klaipeda ühistranspordis.“