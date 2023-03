Selverist lahkub märtsis väikese vahega kaks kõrget juhti

Riisalu, kes on Selveris töötanud alates 2014. aastast, ei soovi lahkumise tagamaid avada. „Ma arvan, et see on Kristi Lombi kommenteerida. Tema ikkagi vastutab selle ettevõtte eest,“ leiab Riisalu. Edasisi plaane aga endisel ostudirektoril hetkel ei ole. „Vaatan, mis elu toob,“ ütles ta.