Selverist lahkub märtsis väikese vahega kaks kõrget juhti. Ettevõtte juht kutsub kandideerima

Riisalu, kes on Selveris töötanud alates 2014. aastast, ei soovi lahkumise tagamaid avada. „Ma arvan, et see on Kristi Lombi kommenteerida. Tema ikkagi vastutab selle ettevõtte eest,“ leiab Riisalu. Edasisi plaane aga endisel ostudirektoril hetkel ei ole. „Vaatan, mis elu toob,“ ütles ta.

Selver ootab kandideerima

Ta lisab, et see kõik tähendab, et praegu on tekkinud harvaesinev võimalus kandideerida nii kaubandusjuhi kui ostudirektori kohale poeketi meeskonnas. „Kaubandusjuhi peamiseks tööülesandeks on kaupluste ladus toimimine. Ostudirektori kujundab kaupluste sortimenti,“ kirjeldas ta. Lomp lisab, et Selverisse on oodatud inimesed, kes on valmis pingutama üheskoos päevast päeva selle nimel, et pakkuda maailma parimat kaubanduskogemust: kvaliteetset ja eestimaist toitu ning suurepärast, tänapäevastele arusaamadele vastavat teenindust. „Selver on töökoht, kus end heas ja võimekas meeskonnas teostada,“ ütles ta lõpetuseks.