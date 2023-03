Seni on Eestis pakutud laenumakse fikseerimist viisil, mil euribor ning pangaintress kokku kallim kui kliendi praegune laenumakse. Nüüd on aga Luminor teinud erakordse pakkumise, kus intress on võimalik fikseerida nõnda, et see tuleb odavam kui praegune laenumakse.