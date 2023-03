Majanduslangus pole Ida-Virumaale jõudnud

Ida-Virumaal mängib suurt rolli põlevkivitööstus, mis energiakriisi mõjul on jõudsalt kasumit kasvatanud. ,,Paljud maakonna ettevõtted on põlevkivitööstusega seotud ning ka neil läheb tänu tugevale naabrile keskmisest paremini. See on põhjus, miks pole Eestit tabanud majanduslangus Ida-Virumaal veel eriti tuntav,'' ütles Ida-Viru investeeringute agentuuri juht Teet Kuusmik.