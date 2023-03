KASULIK NIPP | Vaata juba täna, kas tuludeklaratsioonist on lähiajal tagastust oodata

Enammakstud tulumaksu tagastamisel on eelisjärjekorras need, kes esitasid oma deklaratsiooni elektrooniliselt ning kelle deklaratsioon ei vaja täiendavat kontrolli.

Veebruari viimaseks päevaks oli tehtud tagastamisotsus 31 000 inimesele. Kokku on kuupäeva seisuga on esitatud 550 000 tuludeklaratsiooni, millelt tagastamisele kuulub kokku 171 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Praegu esitatud tuludeklaratsioonide põhjal tuleb tulumaksu juurde maksta kogusummas 21 miljonit eurot.

Juba laekuvad MTA klienditeenindusse ka küsimused selle kohta, millal on oodata tagasimakset. Avalike teenuste valdkonna peaspetsialist Tatjana Klettenberg palub siiski varuda kannatust.

Tagastuse kuupäeva on võimalik jälgida

Kui „Otsuse oleku“ lahtrisse ilmub märge „Otsus tehtud“, siis võib oodata tagastatavat summat oma pangakontole järgmiseks tööpäevaks. Senikaua on lahtris otsuseks „Ootel“.

Kiiret ei ole

Veebruari lõpus tõdes maksu- ja tolliameti esindaja, et Tallinna teenindusbüroos on järjekorrad ja endiselt kehtib soovitus tuludeklaratsiooni esitamiseks büroosse mitte tulla ning kasutada e-MTA võimalust. Kui büroosse tulek on siiski vajalik, lükata seda veel mõne nädala võrra edasi.