Soome Fortumi kahjum oli mullu üle kahe miljardi euro

Ettevõte teatas eile, et kahjumi taga on Venemaaga sõlmitud lepingutest loobumine. Kuna Fortum soovis neist enne tähtaega vabaneda, pidi ettevõte maksma ka trahve. „Aasta jooksul tegid need kokku 1,7 miljardit eurot,“ on ettevõtte teates kirjas.