Põhjusteks on suurenenud reisijate arv ja kütusekulu vähendamine.

„Tallinna Sadama suursaarte vahelist liini opereeriva tütarettevõtte TS Laevad müügitulu kasvule aitas kaasa mõlemal liinil suurenenud reisijate arv mis jõudis 2,3 miljoni juurde. Sellest tulenevalt on reisijad kasutanud rohkem laevadel pakutavaid teenuseid nii toitlustuses kui pardapoes,“ ütles Tallinna Sadama turundusspetsialist Gerda Raag. Ta lisas, et piletitulu kasv on mõjutatud nii reisijate arvu kasvust kui ka riigi poolt tõstetud piletihinnast.