Sirje Potisepp: riik ei tohi toiduainetööstuse ees silma kinni pigistada

Riigi sekkumine on vajalik

,,Peale koroonat Ukraina sõja mõjul lahvatanud energia- ja majanduskriis on kindlasti kõigepealt tööstuste kriis,'' ütles Potisepp. Ta lisas, et töötlev tööstus, s.h. toiduainetööstus on just need majandusharud, millele kriis lõi kõige valusamalt ja mille mõju ühiskonna heaolule, töötuse määrale, hinnataseme kujundamisele ja üldisele julgeolekule on suurim. ,,Sellega on nõus ka Eesti Pank, kes oma majandusprognoosis näeb, et riigi hästi suunatud ja ajutine sekkumine lähiaastatel oleks vajalik,'' ütles ta.