Ida-Viru iduettevõtete käive kasvas mullu ligi neli korda

Ida-Viru maakonnal potentsiaal tõusta Eesti idusektori keskuseks

Startup Estonia Ida-Viru regiooni projektijuht Elina Dubova sõnas, et Ida-Viru on Eesti ühe suurema elanike arvuga maakond ning sellel on väga suur potentsiaal tõusta Tallinna, Tartu ja Pärnumaa kõrval Eesti idusektori keskuseks. „Ida-Virumaal on väga palju inimesi, kellel on kogemusi tootmise ja tehnoloogiaga - see on väga tugev vundament uute ideede ja ettevõtete tekkimiseks. Samas vajavad kohalikud inimesed julgust ja suunamist ning selleks on vaja kokkuhoidvat kogukonda ja mentoreid, kes julgustaks proovima ja toetaks tagasilöökide korral,“ sõnas Dubova.