Mihkel Pärtel: teoorias peaks tulema surve vähendada ärikinnisvara hindu

Ärikinnisvara rahavooinvestorid on toonud viimase paari aastaga ärikinnisvarasse raha juurde. Rääkides investeeringute turust tervikuna, siis 2022. aasta ei olnud Baltimaades just parim, aga oli siiski väga tugev aasta tehingute mahu mõistes. Baltimaade investeeringute turu maht on aastas suurusjärgus 1,0–1,5 miljardit eurot, eelmisel aastal oli see 1,3–1,4 miljardit eurot. 2022. aasta esimene poolaasta oli väga tugev, kuid teine poolaasta tõi esimesed teated intressitõusust ja ebakindlusest. Kokkulepitud tehingud tehti ära, aga valmimisel olevad tehingud pandi pausile või lükati edasi. Investeeringute turu mõttes olid Baltimaad väga tugevad, aga sel aastal tõenäoliselt u 20–30% nõrgem. Siiski on aasta alanud hästi ja näiteks Leedus on toimunud palju märgilisi tehinguid. Ka meie meeskonnas on mitu suuremat tehingut töös, mis peaks realiseeruma 2023. aastal.

Siin on mitu sektorit, millest rääkida. Võtaks kõigepealt investeeringud. Investeeringute turu all pean silmas tehinguid, kus kinnisvarainvestor ostab rahavoo-objekti tulu teenimise eesmärgil. Miks üldse kinnisvarasse investeeritakse? Meil on suured fondid, kes paigutavad raha kinnisvarasse kui ühte varaklassi, aga on ka väga palju jõukaks saanud ettevõtjaid, kes on oma ärid müünud või saanud dividende. Üks hea passiivse sissetuleku allikas enda või oma pere jaoks on ikkagi kinnisvara rahavoog. Kui palkad korraliku varahalduri, jõuab omanikuni vähe probleeme ja see annab hea võimaluse väga paindlikuks eluks.

Usun, et 2023. aasta märksõnad on samad, mis 2022. aastal: ebakindlus tuleviku puhul, inflatsioon ja intresside tõus, mis on olnud kohati üle 300 BPS-i. See tähendab automaatselt, et kui ostad praegu sama kinnisvara, mis 2022. aasta keskpaigas, siis sinu laenumakse võib olla 30–40% suurem (seda nii era- kui ka ärikinnisvaras). Seda intresside tõusu tõttu ja see on investori otsene kulu. Laenu põhiosa on sama, aga intressid suuremad. See mõjutab omakorda laenu suurust ja omakapitali tootlust. Kinnisvara rahavoo äri on intressitundlik. Lihtne loogika – kui intressid on suured, siis omakapitali tootlus väiksem, ja vastupidi samamoodi.

Kui osta praegu ärikinnisvara rahavoogu ja panna äriplaani, et all in intress on jäädavalt koos euriboriga 5–6%, võrreldes poole aasta taguse 2%-ga väga heade klientide puhul, on omakapitali tootluses ikka väga suur vahe, kas sa investeerid rahavoogu ja saad 15% või hoopis 9%. Teoorias peaks tulema surve vähendada ärikinnisvara hindu. Kõik ootavad, et midagi juhtuks, et äkki saab hakata odavamalt kokku ostma, aga midagi sellist pole veel juhtunud. On õigustatud ootus, et hinnad võiksid langeda, aga faktiliselt ei ole seda praegu näha. Ka koroonakriisi alguses oli ootus, et kriisis on võimalik odavamalt vara kokku osta. Fakt oli see, et kriis kestis paar kuud ja ühtegi sundmüüki teadaolevalt ei ole olnud.