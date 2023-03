Haapsalu promenaad muutuste tuules: ranna äärde ehitatakse nii kortermajad kui ka spaa

Näiteks kaasas Scandium Kinnisvara oma arendusprojekti Haapsalu poolsaarel tuntud Eesti investorid. Ostjate huvi Marienholmi-nimelise elamukvartali vastu on olnud suur. Broneeringutega on kaetud juba 2/3 esimese etapi korteritest ning ehitusega plaanitakse alustada suvel.

Haapsallu Suure Viigi tervele vasakule kaldale, mis seni on olnud suletud ala, arendatakse uut elukeskkonda. Peale madalate kortermajade on piirkonda kavandatud sadamakaid, ujumiskoht, rekreatsioonialad ja tulevikus ka spaahotell.

Esimeses etapis rajatakse 50 korterit suurusega 25–100m2, mis hakkavad paiknema merest 20–30 m kaugusel.

Maido Lüiste, Scandium Kinnisvara tegevjuhi sõnul on Marienholmi projekti vastu olnud väga suur huvi. „Selleks, et saaksime selle inspireeriva projektiga heas tempos edasi liikuda, kaasasime möödunud nädalal erainvestoritest finantspartnerid. Marienholmi investoriteks said mitmed tuntud ja edukad Eesti ettevõtjad, aga ka mitmed investeerimisteemade eestkõnelejad nagu Kristjan Liivamägi ja Marko Oolo,“ märkis ta.

Esimeste majade valmimine poolsaarele on planeeritud 2024. aasta sügisesse.

Promenaadi hotellil samuti uued plaanid

Samuti plaanivad Promenaadi hotelli omanikud ajaloolise Peltzeri villa kõrvale mahukat juurdeehitist, mis küll ei ole muinsuskaitseametilt heakskiitu saanud, kuid omanik lubab, et ehitus toimub lähtuvalt kõigist kehtestatud tingimustest, kirjutab Lääne Elu.

Omanik Tarmo Sumberg plaanib ehitada sinna aasta ringi avatud spaahotelli ja tõdeb, et tegemist on täiesti uue projektiga ehk olemasolevast midagi järgi ei jää. Sumbergi sõnul on Haapsalul oht teistest Eesti kuurortlinnadest maha jääda ning oluline oleks, et inimesed tuleksid linna ka muul ajal kui suvel ja külastus võiks toimuda võimalikult pikalt.

Muinsuskaitsele teeb enim muret hoone taha rajatav akendega sein, mis teeb pildi liiga kirjuks, kuid Sumberg loodab, et muinsuskaitse ei juhi nende ehitust, vaid ameti ülesanne on säilitada kõik, mis on vana ja väärtuslik.

Juurdeehitis saab olema viiekordne ja samuti muutub ka hotelli nimi, kuid ehituse algus on hetkel veel teadmata.