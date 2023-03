Warren Buffett kirjas aktsionäridele: ma loodan, et me maksame tulevikus rohkem makse

Veebruari lõpus avaldas Buffetti ja Charlie Mungeri investeerimisfirma Berkshire Hathaway aastaraporti, kus Buffett kirjeldab taas lahti, mis on tema hinnangul olnud nende edu saladus. Selle kõrval toob ta välja ka seda, et tal on hea meel makse maksta, võlgnedes palju oma riigile.

„Minu 58 aasta pikkuse kogemuse juures, mil ma olen Berkshire'i juhtinud, pole enamus mu otsuseid olnud paremad kui keskpärased. Mõnel juhul on minu halbu liigutusi päästnud väga suur kogus õnne. Meie rahuldavad tulemused on tulnud seetõttu, et kokku on tehtud umbes tosinajagu väga häid otsuseid — see teeb umbes üks iga viie aasta peale — ning asjaolu, millest pikaajalised investorid nagu Berkshire kasu lõikavad. Piilume kardina taha.“