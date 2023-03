Päev börsil: maailma aktsiaturud pöördusid tõusule

Tallink Grupp teatas täna, et vedas veebruaris 355 796 reisijat, mida on 51,3% võrra enam võrreldes eelmise aasta veebruariga. Reisijate arv kasvas kõigil kolmel liinil, kuid protsentuaalselt kõige enam Eesti-Rootsi liinil. Vaata pikemalt siit.

Euroopa peamistel börsidel on täna samuti tõusu näha. Aktsiaindeks Stoxx 600 on tõusnud 0,7% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 0,8%.

USA turul on S&P 500 kerkinud 0,4%, Dow Jones 0,2% ning Nasdaqi koondindeks 0,6%.

„Lühiajaliselt näib, et aktsiaturud keskenduvad rohkem majanduse pehmele maandumisele kui hinnasurvele,“ ütles Luke Hickmore, ABRDN investeerimisdirektor Bloombergile. Kuigi rahaturud näevad, et USA intressimäärad tõusevad septembriks umbes 5,5%ni, arvab Hickmore, et turud hindavad Föderaalreserci ja Ühendkuningriigi keskpanga intressimäära tippu üle ning kõrgtase jääb oodatust madalamaks.