Leedu Pank hakkab arutama väikestest eurosentidest loobumist

Leedu Panga sularahaosakonna poliitika, emissiooni ja kontrolli osakonna peaspetsialist Brigita Ramanauskaitė ütles Leedu Delfile, et vajadus väikemüntide emissiooni juurde tagasi pöörduda tekkis statistiliste andmete jälgimisest. Tema sõnul ei osale 1- ja 2-sendised raharingluses samamoodi nagu teised mündid.



„See tähendab, et 70% kõigist müntidest, mis me ringlusse laseme, ei tule meile tagasi. Me ei tea, kus need on, kas need satuvad kellegi taskusse või visatakse minema, kuid me näeme tõsiasja, et kuna nad ei tule tagasi, peame neid uuesti vermima,“ ütles ta.