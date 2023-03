Pindi Kinnisvara müügipartnerit Peep Soomanit häirib, et sotsiaalmeedias levib seisukoht, et riik peaks euribori tõusu valguses appi tõttama teiste seas ka üüriinvestoritele. Riiki kutsuvad appi seejuures need, kes ise on aastaid üüriäri reklaaminud.