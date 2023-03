Ukraina riikliku energiafirma juht: vajame pärast sõja võitu pikaajalist finantseerimist, et energiavõrk üles ehitada

Mullu kevadel pärast sõja algust Euroopa energiasüsteemiga liitunud Ukrenerho kangelased võitlevad iga päev ja iga tund selle nimel, et Ukraina haiglates, koolides, kodudes ja kauplustes oleks elekter – see, mis meie jaoks on nii iseenesest mõistetav.

Kudrõtskõi selgitas, et Ukraina energiavõrk on üks Euoopa suurimaid. Ukrenerhos töötab ligi 7000 inimest. Ukrenerho on ühenduses ka Moldovaga. Alates 2022. aasta 10. oktoobrist on Venemaa tulistanud Ukraina energiataristu poole üle 1200 raketi, millest ligi 20% on sihtmärki tabanud. Rünnakud on tabanud ka 40% Ukrenerho alajaamu, osa on pihta saanud mitmekümnel korral.

„Tegu on inimkonna ajaloo suurima elektrivõrguvastase rünnakuga. Ligi 15 miljonil Ukraina elanikul on elektrit vähem kui kümnel tunnil päevas. Kahjuks suri rünnakute käigus kuus töötajat,“ ütles Kudrõtskõi.

Ta nentis, et Venemaa eesmärk oli keset talve kogu kriitiline eluks vajalik infrastruktuur hävitada. Ukrenegros on tuhat töötajat, kes keskenduvad spetsiaalselt rekonstrueerimistöödele – 70 mobiilset tiimi, kes on ööpäev ringi valmis reageerima. „Meil on mõningat rekonstrueerimistöödeks vajalikku tehnikat laos olemas, osa puhul ootame abi lääneriikidelt. Samuti on vaja osa energiataristu komponente uuesti toota, sest neid ei ole ühelgi riigil lattu varutud.“

„Ma olen kindel, et pärast Venemaa üle võidu saavutamist võib Ukraina saada regionaalses energiajulgeolekus väga olulise positsiooni ning Ukraina võiks müüa elektrit samale turule, mis Eesti, Läti ja leedu,“ prognoosis Kudrõtskõi.

Kudrõtskõi sõnul vajab Ukraina pärast sõja võitmist pikaajalist finantseerimist, et oma energiavõrk taas üles ehitada selliselt, et olulised infrastruktuuri komponendid oleksid raketirünnakute eest kaitstud.