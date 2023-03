Venemaa on edukalt suutnud leida partnereid väljastpoolt Euroopa Liitu ja G7 riike, et sanktsioonide kiuste siiski vajalikke vahendeid saada. Üliolulisi pooljuhte ja muud tehnoloogiat saavad nad endiselt. See aitab otseselt toetada nende sõjategevust Ukrainas, kirjutab Bloomberg.