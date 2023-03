Balkanimaades tegutsev Eesti ettevõte kaasab taas kümneid miljoneid eurosid

Emissiooni käigus pakutakse Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa investoritele kuni 500 000 võlakirja intressimääraga 11% aastas. Võlakirja nimiväärtus on 100 eurot, võlakirja lõplik hind selgub pakkumise lõpus ning jääb vahemikku 96,5% kuni 99,5% nimiväärtusest, mis tähendab, et tootlus osutub napilt kõrgemaks kui 11%. Intresse tasutakse iga poole aasta tagant.

Iute Group teatab mh, et eesmärgiks on see, et võlakirjad noteeritakse ja võetakse kauplemisele nii Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas kui ka Frankfurdi börsi reguleeritud turul (General Standard). Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 6. aprill.