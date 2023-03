Pank ennustab: tulevikus saavad inimesed laenu võtta ka teiselt Euroopa Liidus asuvalt pakkujalt

Millised võiksid laenutooted välja näha aastal 2027 ja millised on need tõukejõud, mis meid muutuste teele viivad?

SEB panga sõnul on neli peamist suunda, kuhu nii era kui ettevõtluse laenud võiksid liikuda:



1. Laenuprotsessi efektiivsus – tulevikus võimaldavad automatiseeritud protsessid klientidele kiiremaid ja täpsemaid laenupakkumisi. Reaalajas valmivad laenupakkumised annavad klientidele usaldusväärse ülevaate just temale sobivatest teenustest. See lühendab märkimisväärselt laenuprotsessile kuluvat aega ja dokumentide edastamise mahtu.