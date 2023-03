Raha on liiga vaba? Pane ta tööle

Eesti Panga statistika järgi on eestlaste hoiused püsivalt kasvanud juba ligikaudu kümme aastat ja eraisikute hoiuste kogumaht oli 2022. aasta lõpuks 13,3 miljardit eurot. Kuigi eelmise aasta suvel see suundumus muutus – säästude arvelt on hakatud leevendama hinnatõusu –, on paljudel endiselt piisavalt vaba raha, mida saaks suunata uue raha teenimisse selle asemel, et see uneleb niisama pangakontol.