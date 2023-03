Mängude arendaja e-kauplejatele: Zalpha generatsioon on vaid ühe kliki kaugusel

– Teie ettekande teema on „Kas e-kaubandus peaks valmistuma multiversumiks?“ Palun rääkige lähemalt, mis muudatused ootavad e-kaubanduse sektorit lähiaastatel ees.

Ma arvan, et on oluline aru saada, et oleme alles varajases staadiumis. Tarbijad, eriti kaubamärgid, mille populaarsus on Zalpha generatsiooni (pärast 1996. aastat sündinute) hulgas vähenemas, peavad leidma võimalusi, kuidas selles segmendis bränditeadlikkust suurendada. Seda saab teha mitut moodi, kuid mängulistel platvormidel on Zalpha generatsioon vaid ühe kliki kaugusel.

– Teete juba praegu koostööd suurte nimedega, ehitades multiversumi kasutuskogemust. Mida toob e-kaubanduse tulevik?

Vastab tõele, et meil on õnn töötada mitme suurnimega. 2021. aastal nägime, et kaubamärgid otsisid nn kohalolekut, 2022. aastal suurendasid nad aktiivsust, suheldes oma klientidega varasemast rohkem. Aastail 2023 ja 2024 näeme, et kaubamärgid soovivad käegakatsutavat investeeringutasuvust. Tervitame seda arengut ja näeme, et sellised platvormid nagu Roblox töötavad selle nimel, et kaubamärkide uutele nõudmistele vastata.

– Te olete varem pikalt töötanud muusikatööstuses, näiteks sellistes ettevõtetes nagu Universal Music, Warner Music, Sony Music. Kuidas Te The Gangi jõudsite?

The Gangi üks asutajaid ja tegevjuht Marcus küsis, kas ma tahan ühineda. Me olime juba varem suhelnud ja minu meeskond Universal Musicus ehitas koos The Gangi asutajatega 2019. aastal ühe mängu, seega me polnud võõrad. Paljud kliendid kasutasid muusikarakendusi Spotify, iHeart Radio jt ning muusikatööstus hakkas selle vastu aina rohkem huvi tundma. Ma juhin kõiki meie kliendisuhteid ja olen õnnelik, et saan töötada imeliste inimestega üle maailma.

– Kuidas The Gang üldse oma nime sai?

See tuleb telesarjast „It's Always Sunny in Philadelphia“, kus mõne jao pealkiri oli „The Gang Runs for Office“, „The Gang Gets Invisible“ jne. Nii nad seda mulle vähemalt selgitasid. Ma ei olnud üks asutajatest, haha.

Samuel Arvidsson töötab hetkel müügijuhina The Gangis, kus aitab suurtel brändidel nagu Amazon, FIFA, Samsung, Shein, Gucci, Spotify arendada metaversumi platvorme ning mänge oma klientidele. Varem on ta seotud olnud muusikatööstusega, töötades Universal Musicus, Warner Musicus, Sony Musicus ning mitmetes teistes plaadifirmades. Enne seda töötas ta kommunikatsioonivaldkonnas firmade jaoks nagu OgilvyOne ja Hill & Knowlton. Samuel on ka professor Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis (Stockholm School of Economics), Kuninglikus Tehnoloogiainstituudis (Royal Institute of Technology) ning on olnud õppejõud ka Berklee Muusikakolledžis filiaalis Valencias.