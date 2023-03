Ekspert mullusest keskmise palga tõusust: poleks majanduslangust, oleksime näinud veelgi võimsamat kasvu

Ettevõtjad on ebakindlad

Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaare leiab, et kui majandus poleks olnud languses, oleksime hoogsa inflatsiooni mõjul näinud veelgi suuremat palgakasvu. „Palgakasvu mõjutab majandusolukorra nõrgenemine, mistõttu on ettevõtjatel väiksem soov töötajaid juurde värvata. Seda kinnitavad nii konjunktuuriinstituudi kindlustundeuuring kui ka hõive kahanemine,“ sõnas Soosaare.

Samuti tõdeb ta, et tõusnud tarbijahinnad lisavad survet kollektiivselt kokkulepitud palkade tõstmiseks, eriti riigisektoris. Näiteks tervishoiutöötajate palkade alammäär tõuseb 20% ja samuti kiireneb palgakasv hariduses. Lisaks tõusis miinimumpalk alates sellest aastast 10,9%. „Kaudselt on sellistel palgatõusudel mõju ka erasektorile, sest need kujundavad töötajate palgaootusi ka laiemalt ning osaliselt konkureeritakse sama tööjõu pärast. Veelgi hoogsam palgakulude kasv võib aga tähendada konkurentsivõime kahanemist,“ lisas Eesti Panga ekspert.