Börsiennustuse vahekokkuvõte: esikohad kuuluvad Teslasse uskujatele

Teisalt tõi veebruar märke, et senine börsitõus võib olla ennatlik. Ainest on sellest andnud majandusandmed, mis näitavad, et inflatsioon on oodatust jonnakam, seda nii USAs kui Euroopas. See tähendab omakorda, et keskpankadelt on oodata kõrgemaid ning kõrgemal püsivamaid intressimäärasid, mis läbi kallima raha hinna majandusaktiivsust vähendavad.