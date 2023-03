Eesti Gaas langetab alates aprillist taas hinda

„Gaasi globaalse hinna asjus on ainult häid uudiseid – ilm on keskmisest soojem, mahutid on täis ning täispööre lääne päritolu LNG gaasile tehtud. Teadmatus ja ebakindlus on hinnast lahkumas, gaasiga on taas kõige soodsam kütta, gaas on tagasi konkurentsis,“ märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.