Uus rekord. Eraisikute pangakontodel pole eales nii palju raha olnud

Mitte kunagi varem ei ole eraisikutel pangaarvetel olnud nii palju raha kui 31. jaanuaril 2023. Kui varasem rekord pärineb möödunud aasta maikuust ja oli 11,181 miljardit eurot, siis vahepealsel ajal see veidi kahanes. Mitte siiski drastiliselt. Eelmise aasta lõpuks jõudis summa 11,122 miljardi euroni ning kuu aega hiljem oli sellele 75,9 miljonit juurde tulnud. Uus rekord on 11,198 miljardit eurot. Mitteresidentide kodumajapidamised on aga veelgi enam raha panka toonud. Ka siin saavutati uus rekord, kui aasta viimase päeva 2,157 miljardit eurot asendus 2,259 miljardiga. See tähendab kuu ajaga 102,5 miljoni eurost kasvu. Selge on see, et nende varade jagunemine on Eestis väga ebavõrdne.