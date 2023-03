Muutused uute autode turul. Kas terendab hinnatõus või soodusmüügi algus?

Eestis müüdi veebruaris 1597 uut sõiduautot. See ületas eelmise aasta veebruari tulemuse 13,3%-ga. Kahe kuu kokkuvõttes on tänavu müüdud üle 3370 uue sõiduauto, mida on 7,6% rohkem kui mullu samas ajavahemikus.



Veebruaris kasvas tublisti elektriautode müük, neid osteti üle 70 ja nende osakaal oli 4,8% kogumüügist. Müüdi 753 hübriidautot ja kuus gaasiautot. Kokku moodustasid alternatiivkütuseid kasutavad sõiduautod üle poole (52,4%) veebruaris ostetud uutest sõiduautodest.



Automarkidest oli veebruaris edukaim Toyota (303 müüdud sõiduautot), järgnesid Audi ja Škoda, vastavalt 289 ja 261 autoga. Populaarseimaks mudeliks osutus Škoda Octavia (99), esikolmikusse mahtusid ka Toyota Corolla (86) ja Audi A5 (95).