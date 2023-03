Sooline palgalõhe võib maailmamajandusele maksma minna kopsaka summa

Ülekvalifitseeritud naised

Moody’s ütles, et OECD riikides on võrreldes meestega rohkem naisi, kellel on magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad. Samas on see märkimisväärselt alaesindatud kesk- ja tippjuhtide ametikohtadel, mis toob kaasa naiste alakvalifitseerumise.