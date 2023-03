Päästeamet tuvastas Virumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustes mitmeid puudusi

Ida-Virumaal kontrollitud 22 asutusest 19-s leiti puudusi, Lääne-Virumaal 7 kontrollitust pandi puudused kirja kahes asutuses. Ühtegi puudust ei leitud kahe maakonna peale vaid 8 asutuses. Trahve määrati 11 korral ning 2 korral algatati haldusmenetlus.

Päästeameti inspektorid kontrollisid asutusi õhtul nende aktiivse tegutsemise ajal Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narvas, Sillamäel, Rakveres ja Tapal. Eeskätt kontrolliti evakuatsiooniteid ja -valgustust, tuletõkkeuste seisukorda ja tulekustuteid, ATS keskseadme korrasolekut, samuti töötajate teadmisi ohu korral tegutsemise kohta.

Ida-Virumaal olid avastatud 41 puudusest enamus seotud väljumis- ja evakuatsiooniteede ning nende valgustusega (24 korral) ning esmaste tulekustutusvahenditega (12 korral). Lääne-Virumaal leiti kahes asutuses nõuetele mittevastavad tulekustutusvahendid.

Kontrollimata tulekustutid

Evakuatsioonivalgustuse peamiseks puuduseks oli asjaolu, et see osaliselt puudus või ei töötanud, sh püsirežiimil. Osades asutustes olid evakuatsiooni- ja varuväljapääsuteed takistatud ega olnud kõik avatavad, mõnes kohas puudusid evakuatsioonisulused. Kontrollitud asutustes ei olnud tulekustuteid piisavalt, need polnud kontrollitud või ei olnud õigesti paigaldatud.

Tuleohutusjärelevalve inspektor Karin Viitmaa tuletab meelde, et tulekustutite kontrollimine ja hooldamine on erinevad toimingud. „Hooldust tuleb teha üldiselt iga 10 ja kontrolli kahe aasta järel. Tihtipeale aetakse need omavahel segamini, sest jälgitakse üksnes hoolduse kleebist ja kontroll jääb õigeaegselt teostamata,“ märkis Viitmaa.

