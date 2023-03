Äri läks lörri. Aprilli lõpus leiab aset üks eriskummalisemaid oksjoneid maailmas

Oksjonile lähevad nimelt 2000 valge-ninasarvikut ning koos rantšoga on alghind 10 miljonit dollarit. Platinum Rhino projekti omanik John Hume paneb vara müüki, kusjuures kokku on valge-ninasarvikuid maailmas hinnanguliselt 16 000. Täpsemalt on tegu lõuna valge-ninasarvikuga.

Kui nüüd arvata, et Hume on püha mees, kes soovis ninasarvikuid päästa, siis tegelikult soovis ta äri ajada. Nimelt on ta püüdnud pikalt legaliseerida ninasarvikusarvede kaubandust. Neid võib loomadelt maha saagida ja need kasvavad tagasi. Katsed on aga läbi kukkunud ja projekt on muutunud liiga kalliks, et sellega jätkata. Tegemist on jätkuvalt keelatud äriga.