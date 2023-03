Õpetlik olukord! Vargus seadis ohtu Pesaleidja kasside andmed

„Hetkel on meie hoole all enam kui 200 kassi. Meie eesmärk on päästa võimalikult palju loomi, leida neile uued kodud ja sellega vähendada loomade eutaneerimist,“ sõnas Pesaleidja juhatuse liige Oliver Vainola.

Igapäevatööks on vajalik mahukas andmebaas

Loomadele leitakse uued kodud enamasti Facebooki või Instagrami postituste kaudu. „Ehkki kuulutused riputame valdavalt sotsiaalmeediasse, siis Pesaleidjast kassi võtmiseks tuleb esmalt täita kodulehel ankeet, mille eesmärk on nii välja selgitada inimese kontaktandmed, informatsioon looma potentsiaalse uue kodu kohta kui ka see, milline kass võiks inimesele sobida olukorras, kus soovija veel endale lemmikut leidnud pole,“ selgitas Vainola. Ta lisas, et kui ühe kassi puhul avaldab soovi mitu inimest, siis otsustatakse just ankeedi ja kohtumise põhjal, kellele loom loovutada.

Lisaks loomade eest hoolitsemisele on Pesaleidja vabatahtlike hallata ka andmebaas, kus on kirjas kõik loomade ning endiste ja uute omanike kontaktid. „Sellest andmebaasist sõltub suuresti meie igapäev, kuna ilma mahuka andmebaasita puuduks meil ülevaade, kui palju loomi oleme päästnud, millised loomad on endale uue kodu leidnud ja millised veel nii-öelda saadaval,“ selgitas Vainola. Ta nentis, et seetõttu on pisikese mittetulundusühingu jaoks ääretult oluline andmeid turvaliselt hoiustada.

Jaanuari alguses oli kogu kollektiivi jaoks õpetlik olukord, mil Pesaleidja kassitoast varastati sülearvuti ja sisuliselt päevaga oleks võinud kaduda väga paljude loomade andmed, kui need ei oleks olnud salvestatud pilve ning turvaliselt parooliga kaitstud. „Pesaleidja töötaja unustas kogemata võtmed ukse ette ja 9 minuti jooksul, mil ta laos käis, jõudis sinise jopega meesterahvas sülearvuti varastada ja sellega lahkuda. Kuna tegeleme paljuski isikuandmetega ja peame tagama nii nende andmete säilimise kui ka turvaliselt hoiustamise, siis loomulikult oli esmareaktsioon šokk,“ kirjeldas Vainola.