Angola president Euroopale: võite energiakriisis meie peale loota

„Angola on hea alternatiiv,“ sõnas president João Lourenço. „Angola toodab praegu küll naftat rohkem kui gaasi, kuid oleme valmis taas gaasi tootma hakkama.“ Tema sõnul on riigil selleks ka konkreetne plaan olemas ning varsti saab Euroopa maagaasi tarnida just Angolast.

Angola majandus on seni toetunud peamiselt just naftale. Lourenço eesmärk on aga majandust mitmekesistada. „Muud sektorid peale nafta näitavad rahuldavat kasvu, kuid läheb veel kaua aega, enne kui nafta tahaplaanile jääb. Nafta on praegu küll kõige olulisem, kuid suundumus on pöördumas,“ sõnas ta.