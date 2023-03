Värske börsiettevõte Modera kasvatas võimsalt müüki

„Lubatud müügiplaan ületati ning teist aastat järjest ületas müügikasv 50%. Arvestades, et Euroopa uute autode müük kukkus 4,6% on see väga hea tulemus,“ märgib Modera börsiteates.

Modera põhiline ärisuund on tarkvara-kui-teenus (Software as a Service - SaaS) müük autode müügi, turunduse, vahenduse, tootmise ja maaletoomisega tegelevatele ettevõtetele. Mõnevõrra väiksema fookusega on nii-öelda rätseplahendused konkreetsetele klientidele, näiteks spetsiifiliste veebilehtede loomine.

2022. aasta Euroopa autoturul olid suurimateks faktoriteks ettevõtte sõnul ebakindlus energiahindades, suur inflatsioon ning kasvavad intressimäärad. Modera tegevuskeskkonnale on endiselt need mõjud nii positiivsed kui negatiivsed. Positiivne mõju on selles, et automüüjad on sunnitud optimeerima oma tegevusi ning Modera tooted on just selleks loodud. Samas paneb olukord automüüjaid põhjalikumalt kaaluma lisainvesteeringuid.