Meta plaanib sel nädalal koondada tuhandeid töötajaid

Californias asuva Menlo Parki ettevõtte töötajad kirjeldasid viimasel ajal kolleegide suurenenud ärevust ja vähest teotahet, mis on tingitud sellest, et tehnoloogiagigant Meta plaanib efektiivsuse suurendamiseks inimesi koondada. Koondamine peaks Bloombergi allikate kinnitusel toimuma juba sel nädalal.

Novembrikuu kärped olid üllatus, kuid sel nädalal toimuv koondamine on Meta töötajate jaoks ootuspärane. Inimesed ütlesid, et Zuckerberg on nimetanud 2023. aasta Meta tõhususe aastaks ja ettevõte andis sellest töötajatele teada eelmisel nädalal lõppenud tulemuslikkuse ülevaatuste käigus. Meta reklaamitulu on vähenenud ja ettevõte keskendub virtuaalreaalsuse platvormile Metauniversum.