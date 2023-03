Ekspert: praegu on parim aeg sõlmida pikk üürileping

Jaanus Lauguse sõnul toimus viimase poole aasta jooksul Tallinnas ja Harjumaal keskmise üüritaseme paarikümneprotsendiline langus. „Praeguseks on üürikorterite pakkumine portaalides vähenemas. Paljud inimesed on tõusvate laenuintresside tõttu ostuotsusega äraootavad ja pigem üürivad ning see tõstab segmendis nõudlust. Oleme Uus Maas küllaltki veendunud, et üürihinnad enam alla ei tule, pigem lähevad nõudluse kasvades vaikselt üles, eriti kui üliõpilased hakkavad varasuvel linna kortereid otsima. Seetõttu on praegu soodne aeg pikema üürilepingu sõlmimiseks,“ kommenteeris Laugus.

„Praegu veel saab kaubelda. Pikema lepingu puhul võivad omanikud hinnas veidi alla tulla, eriti kui üürniku taust on kontrollitud, renomee hea ja maksekäitumine korras. Just sellist üürnikku tahetakse pikalt hoida ja saadav kõrge hind pole peamine argument,“ ütles Laugus.

Hinnas on uusarendused

„Kesklinna kallimate korterite segmendis on tekkinud teatud diferentseerumine. Mõningad aadressid on väga hinnas ja teised mitte. Huvi on kõrge mere lähedal nö kuldsel miilil paiknevate üürikorterite vastu. Eriti nõutud on Rotermanni kvartal ja Noblessner. Lisaks teised uusarendused kesklinna tuiksoonel. Samas veidi vanemate kesklinnamajade korterite osas on rohkem läbirääkimisruumi,“ ütles Laugus.

„Surve all on ka investorid, kes ostsid turu viimases tõusu faasis kokku suure portfelli Tallinna kesklinna kortereid, kasutades tugevat krediidivõimendust. Kui nendel tekib suurem seisak ja vakants, intressid ning kommunaalid tahavad tasumist iga kuu, siis võib kasvada kiirmüügi vajadus. Siiski näeme Uus Maas, et perspektiivis üürihinnad ikkagi tõusevad ning kui hetkel ei kata üüritasu igakuist laenumakset täielikult ära, siis pikas plaanis olukord normaliseerub,“ rääkis Laugus.

Läbirääkimisteks on ruumi ka korterit ostes