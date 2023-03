Suured kulutused koputavad valjemalt uksele: Venemaa eelarve puudujääk aina kasvab

Riigi ränka tabamist on mõjutanud kõikvõimalikud sanktsioonid ja muud piirangud, näiteks energiaekspordist saadav tulu.

Energiavälised tulud vähenesid aga 9%, mis on väiksem langus kui jaanuaris olnud 28% langus. Bloomberg prognoosib, et selle aasta eelarve puudujääk tuleb kolm kuni neli protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

„Puudujäägi vähenemise peamine põhjus on avaliku sektori kulutuste 15%-line vähenemine pärast äärmiselt suuri kulutusi aasta esimesel kuul. Lisaks on Moskval keeruline oma raamatupidamist tasakaalustada, sest kodumaiste riigivõlakirjade tootlus on tõusnud üle 11% ning ka naftaväliste tulude vähenemine jätkub,“ kommenteeris Bloombergile majandusteadlane Alexander Isakov.