Ekspert selgitab: mis saab kodulaenust, kui laenuvõtja sureb?

Pärijate väljaselgitamiseks tuleb pöörduda notari poole, kes viib läbi pärimismenetluse. Kui pärima õigustatud isik soovib pärandist loobuda, tuleb tal notarile esitada vastav avaldus. Pärandist loobumise tähtaeg on piiratud – seda saab teha vaid kolme kuu jooksul alates hetkest, kui pärija saab teada pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Kui pärija varem ei teadnud, et tal on õigus pärida, siis hakkab tähtaja arvestus jooksma hetkest, kui notar on saatnud talle sellekohase teate.