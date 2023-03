Lillede hinnad tõusuteel. Sellel võib olla siiski üks aga

Naistepäeval lillede ostmine on niivõrd populaarne, et tavapärasest rohkem tuleb neilgi lilli ette osta. „Antud perioodil müüme isegi ca 30% kogu aasta lõikelillede müügist,“ lisas Ruus ning lisas, et avavad oma poe homme juba kell 7.30, et tööle ruttavatel klientidel oleks ka võimalik värskeid lilli kaasa osta.